Названа дата анонса премьеры четвертого сезона культового комедийного сериала «Полярный»

На канале ТНТ 2 декабря в 20:00 состоится долгожданная премьера четвертого сезона популярного комедийного сериала «Полярный», который вновь погрузит зрителей в атмосферу увлекательных событий в вымышленном северном городке. Сюжет сериала продолжит рассказывать о приключениях Вити Мясника, роль которого исполнил Михаил Пореченков. В новом сезоне ему предстоит столкнуться с новой угрозой – китайской мафией, а также испытать отношения с Полиной, героиней Катерины Шпицы.

Городок Полярный, занесенный снегом и ставший вторым домом для Вити, по-прежнему полон проблем и трудностей. После того как он помог местным жителям справиться с бандитами, коммунальщиками и чиновниками, героя ждут новые вызовы. На этот раз он окажется в центре международной интриги: в Полярном начинает работать китайский автомобильный завод, однако за фасадом деловых отношений скрывается деятельность китайской мафии. Витя решает расследовать, что стоит за этим бизнес-проектом, и рискует всем ради спасения города.

Но помимо криминальных разборок, героям предстоит разобраться и в своих личных отношениях. Роман Вити и Полины окажется под угрозой, ведь ни одна пара не застрахована от кризиса в отношениях, особенно когда на горизонте появляется что-то новое и неизведанное.

Четвертый сезон «Полярного» обещает не только напряженные сцены, но и множество неожиданных поворотов, включая участие китайской мафии. Кроме того, в новом сезоне зрителей ждет интересная развязка личных и профессиональных конфликтов героев.

Проект по-прежнему собирает звездный состав актеров. Мария Кравченко, Ян Цапник, Иван Охлобыстин, Светлана Листова, Карина Зверева, Жаргал Бадмацыренов и Елена Воробей вернутся к своим ролям. Новым персонажем станет актриса и телеведущая Фэйя Цзоу, известная зрителям по шоу «Вызов. Китайский сезон». В новом сезоне она исполнит роль китайского персонажа, который привнесет особую атмосферу и яркие моменты в развитие сюжета.

Режиссером сезона стал Радик Рахимов, известный своими работами над сериалом «АльфаРомео», а шоураннером – Дмитрий Малина, который поделился своими впечатлениями: «Новый сезон действительно получился особенным. И сюжет, и визуальные решения, и, конечно же, новая тема с китайскими партнерами, привнесла в проект свежую динамику. Я уверен, зрители будут удивлены тем, что мы приготовили для них в этом сезоне».

Михаил Пореченков, который уже давно стал неотъемлемой частью сериала, признался, что ему всегда интересно видеть, какие новые повороты сюжета подготовят авторы.

Фэйя Цзоу, в свою очередь, рассказала, что для нее было честью стать частью такого большого и популярного проекта.