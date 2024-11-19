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Премьера фильма «Зять» 20 ноября с Нагиевым в главной роли состоится 20 ноября

Фото: скриншот видео

В российские кинотеатры 20 ноября выходит долгожданная премьера комедийной драмы «Зять», в которой известные актеры Ян Цапник и Дмитрий Нагиев исполнят роли двух бывших друзей, жизнь которых сталкивает в самых необычных обстоятельствах. Этот фильм расскажет историю противостояния двух мужчин с кардинально противоположными взглядами на жизнь, что приведет к непредсказуемым последствиям для их семей.

Дмитрий Нагиев сыграет ловеласа, чья жизнь полна легкости и беспечности, в то время как Ян Цапник воплотит образ примерного семьянина Олега, чей мир был до недавнего времени тихим и стабильным. Однако внезапная встреча с его старым другом Антоном, а также отношения дочери Олега с этим человеком, всколыхнут давно забытые чувства и тайны из прошлого. Оказавшись в центре семейного кризиса, Олег вынужден столкнуться с неожиданными поворотами судьбы и разгадывать намерения нового «зятя», что станет для него настоящим испытанием.

Режиссером фильма стал Анарио Мамедов, который сумел найти гармонию между юмором и драмой, балансируя между правдой жизни и особым драйвом. В фильме также можно будет увидеть талантливых актеров Ирину Пегову, Дарью Петриченко и Григория Сиятвинду. В дополнение к основным героям, фильм удивит зрителей появлением популярной российской певицы Люси Чеботиной, известной своими хитами «Солнце Монако» и «Плакал Голливуд».

Съемки картины проходили в Петербурге, при поддержке Кинокомиссии города, функционирующей на базе Института культурных программ. 12+.

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