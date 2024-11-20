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Названы продукты, наносящие наибольший вред мужскому здоровью

Фото: Pxhere

Здоровье мужчин напрямую зависит от их образа жизни, и ключевую роль в этом играет правильно подобранное питание. Сбалансированное питание помогает поддерживать не только физическую форму, но и репродуктивное здоровье, а также предохраняет от множества заболеваний. В интервью для «Газеты.Ru» уролог-андролог Алексей Моисеенко, врач Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника», выделил несколько продуктов, которые могут иметь пагубное воздействие на мужское здоровье.

Одним из самых опасных для организма продуктов является фастфуд, который содержит большое количество жиров, сахара, соли и трансжиров. Моисеенко пояснил, что регулярное употребление фастфуда повышает риск развития ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, а также может стать причиной простатита. Кроме того, переработанные мясные продукты, такие как сосиски, колбасы и бекон, тоже представляют опасность. Эти продукты насыщены солью, жирами, консервантами и канцерогенами, что увеличивает вероятность возникновения рака простаты и других онкологических заболеваний.

Не менее вредным для мужского здоровья является сахар, который может вызвать инсулинорезистентность и ожирение, а также другие метаболические нарушения. Врач советует ограничить потребление сладостей или совсем исключить их из рациона. Особое внимание стоит уделить избыточному потреблению соли, которая может повысить артериальное давление и значительно увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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