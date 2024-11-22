Петербургские врачи успешно удалили гигантскую опухоль сердца у пятимесячной девочки

ВрачПетербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) провели уникальную операцию на сердце пятимесячной девочки из Ульяновска, успешно удалив гигантскую опухоль, угрожавшую её жизни. Операция продолжалась 10 часов, из которых 6,5 часов ушло на искусственное кровообращение, а 3,5 часа потребовались для пережатия аорты. В настоящий момент врачи и психологи университета поддерживают связь с родителями малышки, обеспечивая им необходимую помощь.

Маленькая пациентка родилась в середине июня с весом 3216 граммов, однако вскоре врачи заметили проблемы с её здоровьем. На 36-й неделе беременности ультразвуковое исследование показало наличие у плода объемного образования в сердце, что стало тревожным сигналом для специалистов. Сразу после рождения у девочки диагностировали кардиопатологию — опухоль, которая перекрывала путь оттока крови из левого желудочка и деформировала митральный клапан. Несмотря на сложную патологию, малышка продолжала развиваться, но её состояние ухудшалось.

Когда о ситуации узнали в Петербургском государственном педиатрическом университете, руководство учебного заведения, в том числе ректор Дмитрий Иванов и главный неонатолог Минздрава России, немедленно приняли решение о приеме пациентки и организации её лечения. В ходе подготовки к операции были проведены все необходимые исследования, а для проведения вмешательства был собран полный комплект оборудования и расходных материалов.

Операция началась 20 ноября и прошла с максимальной точностью. Важным моментом стало морфологическое исследование опухоли, проведенное на открытом сердце, поскольку образование проникло в ткани сердца. Биопсия показала, что опухоль доброкачественная, что позволило продолжить операцию.