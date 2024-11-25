Маргарита Симоньян: новый ракетный ультиматум — не последний в украинском конфликте

Главный редактор RT Маргарита Симоньян предсказала, что последний запуск российской ракеты «Орешник» и разрешение Запада Украине использовать дальнобойное оружие — это не конец эскалации, а лишь один из этапов в серии ракетных ультиматумов, которые могут продолжаться в украинском конфликте. Этот прогноз Симоньян озвучила в интервью 360.ru, отметив, что текущая ситуация, скорее всего, не станет последним шагом в «ракетной игре» между странами.

Симоньян напомнила, что еще два года назад, когда ее часто спрашивали, чем закончится кризис, она давала ответ, что все завершится именно «ракетным ультиматумом». И, судя по происходящим событиям, этот прогноз, похоже, сбывается. Однако журналистка отметила, что текущее развитие событий — это лишь начало более сложной и долгой цепочки. По ее словам, нынешний ультиматум, связанный с ракетами и дальнобойным оружием, не будет последним, и возможны новые шаги и жесты со стороны обеих сторон конфликта.

«Я не уверена, что это последний ультиматум. Понимаете, это такой ультиматум, что если вы так, то мы вот эдак. Если они скажут: «Да, хорошо, но мы все равно будем делать так», то мы можем ответить еще более жестко», — пояснила Симоньян.

Она добавила, что процесс может растянуться на долгое время, и в рамках текущей логики развития событий лишь такие методы могут привести к какому-то результату.