Футболист «Зенита» Ерохин рассказал о возможном завершении карьеры и планах на будущее

Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин поделился своими размышлениями относительно завершения профессиональной карьеры и дальнейших планов. В интервью «Чемпионата» Дмитрию Зиминым, футболист отметил, что в ближайшие годы не планирует уходить из футбола, поскольку чувствует в себе силы и мотивацию для продолжения выступлений.

Он подчеркнул, что, несмотря на готовность размышлять о жизни после завершения карьеры, в данный момент все его мысли сосредоточены исключительно на текущем сезоне, который для него имеет особое значение. Ерохин также рассказал о своих подготовках к жизни за пределами поля, включая изучение языков и освоение различных аспектов профессии, таких как тренерская и менеджерская деятельность.

«Стараюсь учиться в каких-то моментах у тренеров, менеджеров, подтягивать языки и прочие моменты», — отметил футболист.

Несмотря на это, полузащитник выразил желание сохранить связь с футболом, который занимает значительное место в его жизни. В нынешнем сезоне Ерохин принял участие в 20 матчах, забив пять голов и отдав три результативные передачи.