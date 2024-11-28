Владельцам Nissan посоветовали не беспокоиться о дефиците запчастей

В условиях экономических трудностей, с которыми столкнулась компания Nissan, владельцам автомобилей этого бренда не стоит переживать о дефиците запчастей. Об этом в интервью 360.ru рассказал автоэксперт Дмитрий Славнов, прокомментировав новости о возможной продаже японского автопроизводителя концерну Honda или его закрытии в будущем.

По словам Славнова, несмотря на кризисные моменты, автомобильные запчасти для владельцев Nissan будут продолжать поступать на российский рынок еще долгое время. Это объясняется тем, что запчасти для автомобилей марки не производит сам завод-изготовитель, а сторонние подрядчики, которые продолжают свою деятельность. Поэтому, как отметил эксперт, владельцам Nissan не стоит опасаться, что их автомобили окажутся без необходимого ремонта и обслуживания.

«Не стоит ожидать, что компания внезапно закроется и оставит владельцев с неработающими машинами. Запчасти есть, они поступают от разных производителей, и этот процесс не прекратится одномоментно», — подчеркнул Славнов.

Он также отметил, что нынешний кризис в автомобильной отрасли во многом вызван санкциями, введенными против России весной 2022 года.