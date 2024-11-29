Культовая кинокомедия «Любовь и голуби» вернулась в кинотеатры России

С 28 ноября 2024 года российские зрители вновь могут увидеть на больших экранах одну из самых любимых комедий советского кино — «Любовь и голуби». Этот повторный кинопрокат приурочен к нескольким важным юбилейным датам: 85-летию со дня рождения режиссера Владимира Меньшова, 40-летию начала съемок картины и 90-летию замечательной актрисы Нины Дорошиной.

Выпущенная в 1984 году, «Любовь и голуби» стала настоящим хитом, заняв первое место в советском кинопрокате. История о жизни семьи Кузякиных, их переживаниях, радостях и трагедиях, поданная через призму юмора и трогательных эмоций, давно завоевала признание зрителей. Картина о деревенской жизни и семейных ценностях до сих пор находит отклик в сердцах людей, а сцены, полные смешанных чувств и несуразных, но правдивых ситуаций, делают фильм по-настоящему универсальным и временем проверенным.

Идея создания фильма возникла благодаря случайной встрече режиссера Владимира Меньшова и сценариста Валентина Черных на одном из телевизионных конкурсов.