Как восполнить дефицит витамина D: советы врача-эндокринолога Фетисовой

Врач-эндокринолог Надежда Фетисова поделилась рекомендациями по восполнению дефицита витамина D, который с наступлением осени и зимы становится особенно актуальным. Витамин D, или так называемый «солнечный витамин», вырабатывается в организме под воздействием солнечного света, но с сокращением светового дня получить его естественным путем становится сложнее. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Суточная потребность в витамине D для взрослого человека составляет около 600 международных единиц (МЕ), а для людей старше 50 лет — уже 1000 МЕ. Однако, по словам Фетисовой, получить достаточное количество этого витамина только с помощью пищи довольно трудно.

«Современный рацион питания часто бывает обедненным, и даже с правильным питанием покрыть потребности в витамине D сложно», — объясняет врач.

Основные источники витамина D в пище — рыба, особенно лосось, икра и сыр. В овощах и фруктах этого витамина почти нет, за исключением грибов, которые могут содержать до трех суточных норм витамина D. Важным моментом является то, что витамин D является жирорастворимым, поэтому для лучшего его усвоения важно сочетать продукты с достаточным количеством жиров. Например, жиры из рыбы, масел или мясных продуктов способствуют лучшему усвоению этого витамина.