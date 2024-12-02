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Кардиолог Прокудина объяснила, что вызывает ишемическую болезнь сердца

Кардиолог, доктор медицинских наук Мария Прокудина в интервью телеканалу «Санкт-Петербург» подробно рассказала о факторах, которые способствуют развитию ишемической болезни сердца (ИБС), одной из самых распространённых сердечно-сосудистых патологий.

По словам эксперта, ишемическая болезнь сердца развивается на фоне атеросклероза, когда коронарные артерии, обеспечивающие кровоснабжение сердца, начинают поражаться.

Кардиолог Прокудина объяснила, что вызывает ишемическую болезнь сердца
Фото: Baltphoto

Основным фактором, способствующим образованию атеросклеротических бляшек, является нарушение липидного обмена. В организме существует два типа холестерина: «хороший» и «плохой». Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП), также называемые «плохим» холестерином, способны откладываться в стенках артерий, образуя основу для атеросклеротических бляшек. Если уровень «плохого» холестерина повышен, это значительно увеличивает риск развития ИБС.

По словам Прокудиной, высокий уровень холестерина не ограничивается только пожилыми людьми. Проблемы могут возникать и у более молодых пациентов, особенно если у них есть наследственная предрасположенность, например, семейная гиперхолестеринемия. Кроме того, неправильное питание, включая чрезмерное потребление жиров, также может способствовать повышению холестерина.

Ещё один значимый фактор риска для сердца — курение. Как утверждает кардиолог, никотин повреждает сосудистые стенки, вызывая микроповреждения эндотелия — внутренней оболочки артерий.

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