Кардиолог Прокудина объяснила, что вызывает ишемическую болезнь сердца

Кардиолог, доктор медицинских наук Мария Прокудина в интервью телеканалу «Санкт-Петербург» подробно рассказала о факторах, которые способствуют развитию ишемической болезни сердца (ИБС), одной из самых распространённых сердечно-сосудистых патологий.
Группа Reflex стала специальным гостем фестиваля «Легенды Ретро FM» и зажгла зал невероятной энергетикой и ослепительным сияющим платьем её солистки – Ирины Нельсон. На сцене также выступали уже давно полюбившиеся публике исполнители – Игорь Корнелюк, Лариса Долина, Mr. President, Baccara и многие другие. В беседе с корреспондентом Gazeta.SPb Ирина Нельсон...
Приморский район считается жемчужиной на карте Петербурга. Он один из самых развитых в плане инфраструктуры, а также один из самых зеленых, к тому же в непосредственной близости от Финского залива. Кроме того, здесь находятся крупные торговые и деловые центры, высококлассные спортивные объекты, медицинские учреждения, множество магазинов, кафе и прочих удобств,...