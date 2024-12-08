Петербуржцам назвали продукт для вывода из организма тяжелых металлов

Специалисты петербургского Роспотребнадзора напомнили, что сало стало популярным в России только с XVI века. В те времена его часто солили в бочках, топили и хранили в глиняных горшках, используя для приготовления различных блюд, таких как каши, супы и картофельные блюда.

Несмотря на свою высокую калорийность — около 770 ккал на 100 граммов, сало, по мнению экспертов Роспотребнадзора, может быть полезным для организма при соблюдении умеренности в его потреблении. Ведомство объяснило, что сало способствует выведению тяжёлых металлов из организма, а также очищает кровеносные сосуды и насыщает организм легко усвояемым селеном — природным антиоксидантом.

Однако специалисты подчеркнули, что, несмотря на все его полезные свойства, сало следует употреблять с осторожностью. Рекомендуемая норма потребления для взрослого человека — не более 15-20 граммов в день.