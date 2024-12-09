Россияне назвали оптимальный размер пенсии

Исследование, проведенное аналитиками Страхового дома ВСК, показало, что пенсия в размере 110 тысяч рублей считается оптимальной для большинства россиян. Согласно данным, предоставленным «РИА Новости», число граждан, ожидающих пенсию в пределах 100-200 тысяч рублей, увеличилось за последний год в два раза — с 12% до 25%. В то же время, количество тех, кто рассчитывает на пенсию в диапазоне 50-100 тысяч рублей, снизилось. Если раньше такую пенсию рассчитывал каждый второй, то теперь только каждый третий россиянин.

По мнению экспертов, высокие ожидания относительно размера пенсии в первую очередь характерны для людей с высоким уровнем доходов, особенно среди жителей крупных городов, таких как Москва и Петербург.

Дополнительно, по результатам летнего опроса ВЦИОМ, россияне признали размер пенсии в 40 тысяч рублей подходящим для комфортной жизни, что в 2,3 раза превышает средний размер назначенной пенсии в апреле 2022 года, который составлял 16 974 рубля.

Кроме того, в конце ноября президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2025–2027 годы. Согласно этому документу, с 1 апреля 2025 года социальная пенсия будет проиндексирована на 14,75% и составит 15 456 рублей. Средний размер социальной пенсии на конец 2024 года составит 13 475 рублей, а в 2026 году она будет проиндексирована на 4,5%, в 2027 году — на 4%.