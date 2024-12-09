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В России придумали уникальный счетчик для борьбы с нелегальным майнингом

Фото: pxhere.com

Ученые из Петербургского государственного университета представили первый в мире электросчетчик, оснащенный системой искусственного интеллекта (ИИ).

Новое устройство предназначено для выявления незаконного потребления электроэнергии, включая использование в целях майнинга криптовалют, а также для повышения эффективности энергосетей.

Как сообщает PRO Город Будущего со ссылкой на пресс-службу СПбГУ, счетчик способен обнаруживать несанкционированные подключения и аномальные нагрузки, которые создают значительную нагрузку на электросети, особенно в регионах с недорогими тарифами на электричество. Нелегальный майнинг, по словам исследователей, остается одной из серьезных проблем для энергетики в России.

Разработка анализирует электрические сигналы, фиксируя мощность, частоту и поведение потребителей. Это позволяет выявить нарушения, такие как скрытые криптофермы, и оперативно уведомить поставщиков электроэнергии.

В дополнение к счетчику была создана специальная система, способная противостоять энергетическому мошенничеству. Она анализирует данные, полученные от умных счетчиков, и применяет алгоритмы для распознавания действий, связанных с незаконными подключениями, модификацией оборудования и другими нарушениями. Такое решение должно помочь энергетическим компаниям минимизировать потери и сократить количество злоупотреблений.

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