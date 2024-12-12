Студенты Вышки предложили проекты благоустройства для Северной столицы

Студенты московского отделения магистратуры «Дизайн среды» НИУ ВШЭ в рамках грантовой программы от «Главстрой Санкт-Петербург» предложили свои идеи для создания общественных пространств в жилых комплексах застройщика.

Специальная программа НИУ ВШЭ была запущена в 2023 году. «Дизайн среды» предлагает уникальный формат взаимодействия: восемь студентов, прошедших конкурсный отбор, получили гранты на обучение от девелопера и возможность реализовывать свои идеи в рамках реальных дизайн-проектов.

Директор по управлению персоналом «Главстрой Санкт-Петербург» Анна Лях подчеркивает, что такое сотрудничество позволяет не только определить карьерные пути для студентов, но и внести новые идеи в проекты компании.

«Студенты могут еще в вузе поучаствовать в создании общественных пространств, реализация которых будет поэтапной в течение нескольких лет. Следовательно, кто-то из будущих выпускников, если решит развиваться в девелопменте, скорее всего, будет осуществлять строительство одного из таких объектов», — рассказала она.

Среди предложенных идей: концепция первого линейного парка с надувными арт-объектами, который мог бы привлечь как жителей города, так и туристов, а также туристическое пространство с различными зонами отдыха и активностями на реке Юнтоловка.

Помимо выполнения учебных заданий и подготовки к защите проектов, студенты программы «Дизайн среды» НИУ ВШЭ побывали на экскурсиях в жилых комплексах компании, а некоторые магистранты уже проходят стажировку в структуре «Главстрой Санкт-Петербург».

Тесное сотрудничество высших учебных заведений и бизнеса дает понимание выпускникам, какие потребности есть у работодателя сегодня. Это позволяет молодым специалистам прокачивать свои навыки в контексте развития реального сектора экономики. Девелопер «Главстрой Санкт-Петербург», основанный промышленником Олегом Дерипаска, не только работает с выпускниками вузов, но и реализует программы ранее профориентации школьников.