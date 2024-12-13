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Приложение «Парковки Санкт-Петербурга» предупредило водителей о сложной погоде 14 декабря

В Петербурге с 14 декабря будет действовать «желтый» уровень опасности из-за мокрого снега и ледяных отложений, с 9:00 до 21:00. Пользователи мобильного приложения «Парковки Санкт-Петербурга» уже получили пуш-уведомления о текущей ситуации.

Приложение «Парковки Санкт-Петербурга» предупредило водителей о сложной погоде 14 декабря
Фото: baltphoto/Валентин Егоршин

Водителей призвали соблюдать осторожность и по возможности избегать поездок на личном автомобиле из-за повышенного риска ДТП. Пешеходам тоже рекомендуется быть внимательными. Прогнозы метеорологов предвещают усиление снегопада на следующий день, что может затруднить передвижение в центре города.

Водителям рекомендуется придерживаться регламентированных ограничений по скорости движения и поддерживать достаточное расстояние до машин, следующих впереди. Также лучше пересесть с личного автомобиля на общественный транспорт.

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