В фильме «Морозко» главную роль сыграет актриса Елизавета Боярская

На большие экраны в 2026 году выйдет экранизация сказки «Морозко», главную роль в кинокартине исполнит актриса Елизавета Боярская.

Первый сеансы в кино покажут 14 февраля 2026 года, как сообщило ТАСС со ссылкой на дистрибьютора проекта «Централ партнершип», фильм создадут совместно с Star Media.

Съемочная команда будет ездить по нескольким регионам России, чтобы отснять сцены для фильма. Актерский состав побывает в том числе в карельском горном парке «Рускеала» и в Ленобласти, в Подмосковье и Липецкой области также посетят природный парк «Кудыкина гора».

В актерский каст также вошли Кирилл Зайцев, Светлана Колпакова, Артем Быстров, Мария Канунникова и другие. Предполагается, что зритель увидит в ленту, в которой сплетутся воедино фольклор и фэнтези.