Зрители ТВ-3 увидят мистический сериал «Нерожденная»

В воскресенье на телеканале ТВ-3 состоится премьера мистического сериала «Нерожденная».

Главной героиней станет 18-летняя Алиса, которая способна общаться с душами умерших. Ее дар не тратится впустую – девушка решается помочь следователю, помимо этого героиня пытается разобраться в обстоятельствах гибели собственной матери.

Причина, по которой героиня способна видеть духов кроется в том, что еще младенцем Алиса чудом выжила после искусственных родов, в тело далее вселилась душа другой девочки – долгожданной дочери Марины, которая не должна была умереть.

Всего в сериале четыре серии, ее режиссер – Сергей Щербин, а главную роль в проекте исполнила актриса Маргарита Дьяченкова.