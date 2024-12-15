  • 18+

  • Сегодня

    16.12.24, Пн

    Погода

    -5°

  • 18+

  • Курсы валют

    $103.43 €109.01 ¥14.01

Зрители ТВ-3 увидят мистический сериал «Нерожденная»

В воскресенье на телеканале ТВ-3 состоится премьера мистического сериала «Нерожденная».

Зрители ТВ-3 увидят мистический сериал «Нерожденная»
Фото: pxhere.com

Главной героиней станет 18-летняя Алиса, которая способна общаться с душами умерших. Ее дар не тратится впустую – девушка решается помочь следователю, помимо этого героиня пытается разобраться в обстоятельствах гибели собственной матери.

Причина, по которой героиня способна видеть духов кроется в том, что еще младенцем Алиса чудом выжила после искусственных родов, в тело далее вселилась душа другой девочки – долгожданной дочери Марины, которая не должна была умереть.

Всего в сериале четыре серии, ее режиссер – Сергей Щербин, а главную роль в проекте исполнила актриса Маргарита Дьяченкова.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Лифты петербургского производителя научились справляться без импортных деталей, стали тише и умнее

Лифты петербургского производителя научились справляться без импортных деталей, стали тише и умнееНовости
На Санкт-Петербургском Лифтовом Заводе под конец года подвели итоги своей работы и ситуации в отрасли в целом. Локализация производства лифтовых деталей — тренд последнего времени — серьезно продвинулась. Еще один острый вопрос в отрасли — кадры. Поэтому часть социальных проектов компании — это обучение и повышение квалификации специалистов. Руководством принято...
Подробнее

Анатолий Черников, «Могилёвлифт»: Качество монтажных работ идет бок о бок с ответственностью

Анатолий Черников, «Могилёвлифт»: Качество монтажных работ идет бок о бок с ответственностьюНовости
В рамках IX биеннале «Архитектура Петербурга», проходившей с 27 ноября по 1 декабря в Российском этнографическом музее, генеральный директор компании «Могилевлифт» Анатолий Черников заявил о важности ответственности заказчиков и проектировщиков для обеспечения качественных монтажных работ. Он рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются монтажные организации, на примере замены лифтового оборудования в...
Подробнее