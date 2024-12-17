  • 18+

  • Сегодня

    18.12.24, Ср

    Погода

    -15°

  • 18+

  • Курсы валют

    $103 €108.34 ¥13.96

Российских туристов задержали в Тунисе за проникновение в охраняемую зону

Российские туристы, задержанные в Тунисе, попали под пристальное внимание местных властей из-за того, что оказались в особо охраняемой приграничной зоне. Об этом сообщило NEWS.ru.

Российских туристов задержали в Тунисе за проникновение в охраняемую зону
Фото: Посольство РФ в Тунисе

Как рассказали в посольстве РФ в Тунисе, инцидент произошел в районе населенного пункта Хайдра, расположенного вблизи тунисско-алжирской границы. Этот район находится под усиленным контролем тунисских сил безопасности, так как здесь расположены объекты “чувствительной инфраструктуры”, в том числе объекты, находящиеся в ведении Министерства обороны Туниса. По словам представителей посольства, туристы отправились в эту зону с “исследовательски-краеведческими” целями, не зная о строгих ограничениях.

Также турецкое посольство подчеркнуло, что в приграничной зоне сохраняется напряженная обстановка из-за присутствия террористических ячеек. В настоящее время задержанные россияне находятся в тюрьме Mornaguia, где проводятся следственные действия. Российские дипломаты активно участвуют в разрешении ситуации, ведут переговоры с тунисскими властями и следят за ходом расследования.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Музей «Арт и Факты» (МАФ). Один из первых в России музеев, созданных при участии с Искусственным Интеллектом

Музей «Арт и Факты» (МАФ). Один из первых в России музеев, созданных при участии с Искусственным ИнтеллектомАфиша
Музей Арт и Фактов (МАФ) — один из первых в России музеев, созданных при участии Искусственного Интеллекта. Экспозиция собрала в себе удивительные факты из разных уголков мира и сфер знаний от биологии до высоких технологий. ⠀ Здесь можно найти всё: от робота Валентина, которому можно задать все интересующие вопросы до...
Подробнее

Art attractions — сеть необычных музеев в самом центре Санкт-Петербурга

Art attractions — сеть необычных музеев в самом центре Санкт-ПетербургаКультура
Не имеющие аналогов дизайнерские решения и фотозон: Интерактивный Музей Супергероев Здесь вы окажетесь по ту сторону экрана и встретитесь с любимыми героями комиксов, мультфильмов или компьютерных игр, ведь здесь можнос фотографироваться с Бэтманом, спросить мудрого совета у мастера джедаев Йоды или спасти принцессу вместе с братьями Марио. Быть в шаге...
Подробнее