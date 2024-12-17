Российских туристов задержали в Тунисе за проникновение в охраняемую зону

Российские туристы, задержанные в Тунисе, попали под пристальное внимание местных властей из-за того, что оказались в особо охраняемой приграничной зоне. Об этом сообщило NEWS.ru.

Как рассказали в посольстве РФ в Тунисе, инцидент произошел в районе населенного пункта Хайдра, расположенного вблизи тунисско-алжирской границы. Этот район находится под усиленным контролем тунисских сил безопасности, так как здесь расположены объекты “чувствительной инфраструктуры”, в том числе объекты, находящиеся в ведении Министерства обороны Туниса. По словам представителей посольства, туристы отправились в эту зону с “исследовательски-краеведческими” целями, не зная о строгих ограничениях.

Также турецкое посольство подчеркнуло, что в приграничной зоне сохраняется напряженная обстановка из-за присутствия террористических ячеек. В настоящее время задержанные россияне находятся в тюрьме Mornaguia, где проводятся следственные действия. Российские дипломаты активно участвуют в разрешении ситуации, ведут переговоры с тунисскими властями и следят за ходом расследования.