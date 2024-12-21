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Петербург вычеркнули из семейной ипотеки на вторичное жилье

Петербург не сможет воспользоваться программой семейной ипотеки под 6% на вторичное жилье.

Петербург вычеркнули из семейной ипотеки на вторичное жилье
Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что города с активным строительством новостроек, такие как Москва и Петербург, не будут включены в эту программу. Такое решение объясняется тем, что семейная ипотека на вторичном рынке предназначена для поддержки регионов, где нового жилья мало или строительство не ведется совсем.

Хуснуллин также отметил, что аналогичные ограничения будут действовать и в других городах с большим объемом нового строительства, например, в Сочи и Мариуполе.

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