Раздельно, но вместе: Меган и Гарри выбрали сепарацию

Меган Маркл и принц Гарри выбрали путь «профессиональной сепарации». Это означает, что супруги живут раздельно, но не из-за проблем в отношениях, а ради собственных карьерных целей.

Принц Гарри занят своими проектами, а Меган Маркл работает над восстановлением репутации. Несмотря на раздельное проживание, их связь не теряется, и дети остаются для них приоритетом. Они регулярно общаются по видеосвязи, обмениваются сообщениями и рисунками детей.

«В последнее время они действительно живут по отдельности, и их это устраивает. Для кого-то отношения на расстоянии могут показаться проблемой, но только не для Гарри и Меган», – поделился источник.

Ранее в Сети ходили слухи о расставании Меган Маркл и принца Гарри.