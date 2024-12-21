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Мошенники обокрали пенсионерку на 6,2 млн в Петербурге

В Петербурге пожилая жительница Морской набережной стала жертвой мошенников. Об этом сообщили «Аргументы Недели».

Мошенники обокрали пенсионерку на 6,2 млн в Петербурге
Фото: pxhere

Женщину обманули на 6,2 миллиона рублей. 86-летняя пенсионерка рассказала, что еще осенью ей звонили, представляясь сотрудниками Центробанка и полиции. Злоумышленники убедили ее, что для сохранности денег их нужно передать курьеру. Женщина поверила и в конце октября, отдала все свои сбережения. В полицию она обратилась только 20 декабря. К сожалению, пенсионерка не запомнила примет курьера.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

 

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