Единое пособие на детей вырастет на 14,8% в 2025 году

В 2025 году единое пособие на детей вырастет на 14,8% благодаря увеличению прожиточного минимума. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

По его словам, в среднем максимальная выплата составит более 17 тысяч рублей в месяц на одного ребенка. Единое пособие, которое получает каждый третий ребенок в России, предоставляется семьям с доходами ниже прожиточного минимума. Размер пособия может составлять 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума на детей, а для беременных – от прожиточного минимума трудоспособного населения.

В настоящее время пособие получают более 145 тысяч беременных женщин и семьи, воспитывающие более 10 миллионов детей.