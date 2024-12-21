ЦБ возьмет под контроль выдачу семейной ипотеки банками

Центробанк намерен следить за тем, как банки выдают семейную ипотеку, и пресекать недобросовестные практики. Об этом сообщило «abn.agency».

Несмотря на установленный правительством минимальный первоначальный взнос в 20%, некоторые банки вводят свои, более жесткие условия, что приводит к приостановке сделок и проблемам у заемщиков. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что хотя банки имеют право устанавливать собственные требования, ЦБ будет проверять, насколько эти требования добросовестны.

Она подчеркнула, что Банк России будет вмешиваться в случаи недобросовестной практики, но не будет вмешиваться в оперативную деятельность банков.