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ЦБ возьмет под контроль выдачу семейной ипотеки банками

Центробанк намерен следить за тем, как банки выдают семейную ипотеку, и пресекать недобросовестные практики. Об этом сообщило «abn.agency».

ЦБ возьмет под контроль выдачу семейной ипотеки банками
Фото: сайт ЦБ РФ

Несмотря на установленный правительством минимальный первоначальный взнос в 20%, некоторые банки вводят свои, более жесткие условия, что приводит к приостановке сделок и проблемам у заемщиков. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что хотя банки имеют право устанавливать собственные требования, ЦБ будет проверять, насколько эти требования добросовестны.

Она подчеркнула, что Банк России будет вмешиваться в случаи недобросовестной практики, но не будет вмешиваться в оперативную деятельность банков.

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