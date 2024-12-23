Петербургские учёные придумали, как продлить время хранения органов для трансплантации

Научные сотрудники ЛЭТИ создали инновационный аппарат ReGenesis Box, который позволяет увеличить время жизнеспособности лёгких в 4–12 раз, что существенно повышает вероятность успешного пересадки. Об этом сообщила Gazeta.ru.

Эта разработка ежегодно помогает спасти множество жизней. Тем не менее, перед специалистами по трансплантации стоит серьёзная проблема дефицита донорской ткани, поэтому они прибегают к различным методам, направленным на сохранение жизнеспособности органов, в том числе к перфузии.

Перфузионный процесс осуществляется путем заполнения лёгких особым жидкостным раствором, который циркулирует в организме с помощью насосов. В итоге лёгкие продолжают получать необходимые кислород и питательные вещества до момента трансплантации.