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Петербургские учёные придумали, как продлить время хранения органов для трансплантации

Научные сотрудники ЛЭТИ создали инновационный аппарат ReGenesis Box, который позволяет увеличить время жизнеспособности лёгких в 4–12 раз, что существенно повышает вероятность успешного пересадки. Об этом сообщила Gazeta.ru.

Петербургские учёные придумали, как продлить время хранения органов для трансплантации
Фото: pxhere.com

Эта разработка ежегодно помогает спасти множество жизней. Тем не менее, перед специалистами по трансплантации стоит серьёзная проблема дефицита донорской ткани, поэтому они прибегают к различным методам, направленным на сохранение жизнеспособности органов, в том числе к перфузии.

Перфузионный процесс осуществляется путем заполнения лёгких особым жидкостным раствором, который циркулирует в организме с помощью насосов. В итоге лёгкие продолжают получать необходимые кислород и питательные вещества до момента трансплантации.

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