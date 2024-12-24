Диетолог Ивакин объяснил, как подготовить организм к застолью в Новый год

Вопрос подготовки организма к новогодней ночи зависит от исходного состояния организма и планов на празднование. О том, на что стоит обратить внимание, рассказал Gazeta.SPb врач-диетолог Павел Ивакин.

Нет единых способов подготовки к новогодним праздниками, объяснил врач. Особенно, если подразумевается безудержное марафон чревоугодия со вкуснейшими традиционным новогодними салатами, горячими блюдами, тортами и десертами. Поэтому вопрос подготовки зависит от исходного состояния организма и планов на празднование.

«Если ты средний, обычный нормальный человек, то ты на Новый год будешь пить алкогольные напитки, есть жирное мясо, и иное, несуразное для здорового питания. Что попадется на столах друзей, коллег по работе, родных. Глядишь, придется есть и «проквашенные» на сутки и более салаты, и «вторые». Здесь два пути. Либо выбирать наименее вредные блюда и самому формировать свой стол, или рассчитывать на резервы собственного здоровья», — объяснил диетолог.

Советы из интернета подбирать салаты без майонеза с хорошим гликемическим индексом, отслеживать горячие блюда, чтобы в них не было жирного мяса, рыбы, чтобы не было жирных закусок, конечно, правильно. Но чаще всего это диетологически благопристойное сотрясение воздуха в реальных условиях главного праздника года всегда выглядит настолько же красиво, насколько и бесполезно, считает Ивакин.

«Очень важно уделить внимание неспецифической подготовке своего организма к стрессу. Хотя бы за неделю до праздников следует перейти на здоровое питание: тра-три основных приема пищи, плюс один-два перекуса. Минимизируйте жирное жареное, но не в коем случае не голодайте!» — подчеркнул Ивакин.

Необходимо внимательно соблюдать этот режим, даже если капустный салат для перекуса придется возить с собой в кармане пиджака или в дамской сумочке. Также требуется восстановить сон ибиоритмы. При этом нормализуется не только психоэмоциональный статус, но и иммунная система. Засыпать следует за пару часов до полуночи и закрыть все источники света от фонарей из окна до лампочек на удлинителях и ночниках.

Дав таким образом организму ресурс некоторого восстановления, можно усилить возможности адаптации. Также необходимы пробиотики в питании. Их тоже следует начать пить как минимум за неделю, лучше за две и не менее четырех недель по длительности. Восстановление микробного этапа пищеварения также в значительной мере помогает и детоксикации и самому процессу переваривания.