Кто из пенсионеров может получить заранее пенсию за 2025 год

Российский Социальный фонд сообщил, что часть пенсионеров получит январские пенсии досрочно до 28 декабря.

Кому их выплатят

Это касается тех, у кого дата выплаты приходится на период новогодних праздников, с 1 по 9 января. Выплаты через банки возобновятся по обычному графику с 10 января. Пенсионеры, получающие выплаты через Почту России, получат деньги по графику, начиная с 3 января.

Какие виды пенсий выплатят досрочно

Досрочно будут выплачены все виды пенсий, включая социальные и накопительные. Пенсионеры, получающие выплаты через Почту России, получат деньги по графику, начиная с 3 января. При этом, досрочные страховые пенсии будут выплачены уже в проиндексированном размере. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов в интервью «РИА Новости». Хотя по действующему законодательству такие выплаты должны были бы начать поступать с 1 января, решение об их досрочной выплате было принято в связи с продолжительными новогодними праздниками.

Напомним, что в 2025 году пенсионный возраст для большинства граждан снова сдвигается на год. В 2025 году многих россиян ждет изменение в пенсионной системе: большинство не сможет выйти на пенсию по возрасту. Так, если в 2024 году на пенсию выходят женщины 1966 года рождения (в 58 лет) и мужчины 1961 года рождения (в 63 года), то в 2025 году на заслуженный отдых могут выйти пенсионеры годом младше. Женщины с трудовым стажем 37 лет и мужчины с 42 годами стажа могут выйти на пенсию на два года раньше, но не ранее 55 и 60 лет соответственно.