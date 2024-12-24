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Кто из пенсионеров может получить заранее пенсию за 2025 год

Российский Социальный фонд сообщил, что часть пенсионеров получит январские пенсии досрочно до 28 декабря.

Кто из пенсионеров может получить заранее пенсию за 2025 год
Фото: Baltphoto

Кому их выплатят

Это касается тех, у кого дата выплаты приходится на период новогодних праздников, с 1 по 9 января. Выплаты через банки возобновятся по обычному графику с 10 января. Пенсионеры, получающие выплаты через Почту России, получат деньги по графику, начиная с 3 января.

Какие виды пенсий выплатят досрочно

Досрочно будут выплачены все виды пенсий, включая социальные и накопительные. Пенсионеры, получающие выплаты через Почту России, получат деньги по графику, начиная с 3 января. При этом, досрочные страховые пенсии будут выплачены уже в проиндексированном размере. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов в интервью «РИА Новости». Хотя по действующему законодательству такие выплаты должны были бы начать поступать с 1 января, решение об их досрочной выплате было принято в связи с продолжительными новогодними праздниками.

Кто из пенсионеров может получить заранее пенсию за 2025 год
Фото: Baltphoto

Напомним, что в 2025 году пенсионный возраст для большинства граждан снова сдвигается на год. В 2025 году многих россиян ждет изменение в пенсионной системе: большинство не сможет выйти на пенсию по возрасту. Так, если в 2024 году на пенсию выходят женщины 1966 года рождения (в 58 лет) и мужчины 1961 года рождения (в 63 года), то в 2025 году на заслуженный отдых могут выйти пенсионеры годом младше. Женщины с трудовым стажем 37 лет и мужчины с 42 годами стажа могут выйти на пенсию на два года раньше, но не ранее 55 и 60 лет соответственно.

 

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