Ученые нашли связь между скроллингом новостей и психическим здоровьем

Постоянный скроллинг новостных лент негативно влияет на психическое здоровье и снижает продуктивность. Об этом предупреждают исследователи.

После пандемии ученые активизировали изучение последствий постоянного чтения новостей. Так, в 2023 году одно из исследований показало прямую связь между регулярным пролистыванием новостных лент и ухудшением психоэмоционального состояния, а также снижением удовлетворенности жизнью.

По мнению экспертов, привычка к чтению новостей способна спровоцировать усиление негативных мыслей, усугубить симптомы депрессии и тревоги. Более того, это влияет на концентрацию, что приводит к снижению продуктивности как в профессиональной, так и в учебной деятельности.

Как сообщает PRO Город Будущего со ссылкой на исследование, 17% респондентов заявили, что новости вызывают у них сильный стресс, сказывающийся на физическом здоровье. Постоянное отслеживание негативной информации создает у человека иллюзию опасности, усиливая тревожное состояние.

Ученые отмечают, что те, кто не может отвлечься от плохих новостей, чаще сталкиваются как с психическими, так и с физическими нарушениями. Причина кроется в активации миндалевидного тела — области мозга, отвечающей за реакцию на угрозы. Оно заставляет фокусироваться на потенциальных опасностях, что сказывается на эмоциональном состоянии и принятии решений.

При этом нейропластичность мозга способствует формированию привычки искать негативную информацию, что замыкает порочный круг и усугубляет общее состояние здоровья.