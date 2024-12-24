Священник раскрыл тайны «третьего пророчества Фатимы»

Протоиерей Александр Волков прокомментировал «третье пророчества Фатимы», связанное с явлением Девы Марии в 1917 году. Несмотря на публикацию Ватиканом текста пророчества в 2000 году, многие верующие и исследователи считают, что истинное содержание скрывается.

Волков утверждает, что Ватикан опубликовал полный текст, говорящий о страданиях Церкви и гонениях на верующих, и отрицает, что что-то скрывается. Однако другие исследователи полагают, что опубликован лишь фрагмент, а Ватикан скрывает информацию о катастрофах и роли России. Волков признает различные интерпретации пророчества, подчеркивая, что вера — это не страх, а надежда на спасение, и задача церкви — нести истину и мир. Дискуссии вокруг этого пророчества продолжаются.

Протоиерей Александр Волков – известный священнослужитель Русской православной церкви, общественный деятель, публицист и медийная личность. Он выделяется своей открытостью, активной позицией по различным вопросам и готовностью вести диалог как с верующими, так и с представителями других конфессий и взглядов. Он служит в храме святого равноапостольного князя Владимира при Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова (МГУ).