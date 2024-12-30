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Из-за сильного ветра в Петербурге вход на Елагин остров стал бесплатным

Сильный ветер привел к отмене платы за вход в Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова на Елагином острове. Как сообщили в пресс-службе парка, 30 декабря посетителям не потребуется приобретать билеты для прохода на территорию острова из-за неблагоприятных погодных условий, включая сильный ветер и дождь.

Из-за сильного ветра в Петербурге вход на Елагин остров стал бесплатным
Фото: Baltphoto/Надежда Цветкова

Напомним, что вход в парк является платным только в выходные и праздничные дни. В преддверии Нового года в Петербурге был объявлен «желтый» уровень опасности. Ожидаются порывы ветра до 15-18 метров в секунду, а в прибрежных районах — до 23 метров в секунду, которые будут сохраняться до полуночи 31 декабря.

В администрации Петербурга также предупредили, что с 00:00 до 21:00 31 декабря ожидаются порывы западного ветра до 15-17 метров в секунду. Погода считается потенциально опасной, существует угроза наводнения, поэтому все затворы петербургской дамбы были закрыты.

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