Лучшие мемы 2024 года: от альтушек с «госуслуг» до одуревшего карася

Уходящий 2024 год был очень богат на самый различные запоминающиеся мемы. В списке — короткие видеоролики, завирусившиеся в соцсетях фразы и герои, шаблоны-картинки.

Мемы — это хороший способ понять, чем жил интернет в 2024: нашлось место и забавным рилсам, которые сменяли друг друга каждый месяц, и феноменам, которые не пропадали с радаров весь год. Редакция Gazeta.SPb решила собрать запоминающиеся мемы из прошедшего года и выбрать 12 самых популярных.

В январе, с самого начала года сильно распространился мем про Альтушку с госуслуг. В Рунете стал популярным прикол о «альтушках» — молодых девушках с ярким стилем и увлечениями. Мем обыгрывает идею о том, что каждому «скуфу» полагается своя альтушка, что породило множество картинок и шуток о загадочной государственной программе на госуслугах.

Февраль также запомнился отдельным мемом, которым стал грустный хомяк. Этот милый домашний питомец стал символом разочарования и беспомощности в феврале. Мем использует мелодию «Woe Is Me!» и изображает хомяка, реагирующего на грубые слова или просьбы, что сделало его популярным в TikTok.

«Ты бы любил меня, если бы я была червем?» – это мем, который запомнился многим в марте. Пользователи Twitter(Продукт Meta* признанной экстремистской организацией) запустили флешмоб, задавая родителям вопрос о том, любили бы они их, если бы они были червями. Мем стал актуальным после выхода сиквела «Дюны», что напомнило о персонаже, превращающемся в червя.

Музыкальный мем «Педро, педро, педро» стал негласным гимном апреля 2024 года. Песня «Педро» и танцующий енот стали популярными за счёт миловидности животного и заразительности мелодии. Мем символизирует радость и облегчение, и пользователи добавляют енота в свои посты, чтобы выразить положительные эмоции.

В мае интернет был поглощен феноменом смартфона Vivo. Картинка с фейковой перепиской, где после каждого сообщения написано «Смартфон Vivo», превратилась в абстрактный мем. Он стал популярным, несмотря на отсутствие связи с оригинальным контекстом. Фразу начали использовать абсолютно в рандомных ситуациях, даже в неуместных, но как раз-таки абсурд и стал залогом успеха.

Июньский мем-тренд – тапать хомяка. Игра Hamster Kombat, где игроки «тапают» хомяка для получения игровых монет, стала сенсацией в первый летний месяц. Мемы на эту тему отражают как радость от игры, так и раздражение у некоторых пользователей из-за назойливости и бессмысленности.

После выхода мультфильма «Головоломка 2» кадры из него стали превращаться в мемы. Фраза «О господи, новая эмоция» стала мемом в июле. Её используют для описания неожиданных реакций на различные ситуации.

Августовским потрясением и новым забавным мемом стал турецкий стрелок Юсуф Дикеч. Людей поразил его непринужденный вид на Олимпиаде, что и стало в итоге мемом. Его образ ассоциируется с типичным «батей на расслабоне», что породило множество шуток и фотомонтажей.

Миа Бойка против маленькой квадроберши. Эта тема взбудоражила большую часть интернета в сентябре. Инцидент с исполнительницей и маленькой квадробершей вызвал бурные обсуждения и осуждения, как в сторону Мии, так и в сторону девочки квадробера. Бойка высмеивала девочку, что привело к негативной реакции со стороны пользователей и поддержки со стороны блогеров.

Одним из самых любимых мемов года в интернете считается октябрьский скример «Бу! Испугался? Не бойся, я друг». Мем с кукольным котом, который говорит «Не бойся, я друг», стал популярным в TikTok. Его странный внешний вид и голос вызывают дискомфорт, но при этом мем привлекает внимание своей страшной стороной и забавным видом кота.

Одним из последних мемов года стал просто чиловый парень. Антропоморфная собака, созданная художником Филом Бэнксом, стала символом спокойствия и невозмутимости в трудных ситуациях. Мем активно распространялся в соцсетях. Часто с изображением этого пса используют фортепианную мелодию «Hinoki Wood», которая ещё больше подчёркивает, как же спокоен этот парень.

«Прикормка для карася» – последний мем, взорвавший Рунет. «Карась дуреет с этой прикормки» ворвался в тренды в декабре. Сначала он вдохновил на создание абсурдных мемов с карасями, а затем расширился на пародии о том, от чего «дуреют» разные персонажи и люди.

Эти мемы отражают разнообразие интернет-культуры 2024 года и показывают, как различные тренды и феномены влияют на общение пользователей в социальных сетях.