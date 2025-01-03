Иван Ургант рассказал о судьбе своего шоу «Вечерний Ургант»

Иван Ургант впервые прокомментировал судьбу своего шоу «Вечерний Ургант» после его закрытия на Первом канале. В интервью на онлайн-канале «Плюшки» он выразил надежду на возвращение проекта и отметил, что шоу фактически не закрыто, несмотря на появление аналогичного «Шоу Воли» с Павлом Волей на ТНТ.

Ургант подчеркнул различия между программами, выходящими на разных каналах. Кроме того, телеведущий дал комментарии о завершение кулинарной программы «Смак», отметив, что проект кончился естественным образом после 13 лет работы, когда иссякли ресурсы и желание продолжать.

В последние два года он занимается корпоративами и частными вечеринками, отвергая обвинения в нелюбви к России и подтверждая намерение продолжать карьеру в стране.