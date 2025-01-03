Умер депутат нескольких созывов Заксобрания Петербурга Игорь Тимофеев

Умер депутат II, III и IV созывов Законодательного собрания Петербурга Игорь Тимофеев, которому было 66 лет. Его смерть наступила 2 января, как сообщил «Петербургский дневник».

Друг покойного, режиссер городских праздников Валерий Ткаченко, отметил, что Тимофеев был талантливым человеком и патриотом своей страны. Он принимал участие в боевых действиях в Афганистане и посвятил много лет военной службе. Ткаченко также поделился, что Тимофеев был увлечённым теннисистом, выигравшим множество любительских турниров, и большим поклонником русской бани, о которой он написал несколько книг.

Кроме того, Игорь Тимофеев был юристом и активно занимался правовой защитой врачей, стремясь облегчить их жизнь, связанную с бюрократическими правилами и оформлением разрешений. До последних дней своей жизни он работал в Военно-медицинской академии, где передавал свои знания будущим врачам.