Изменения для пенсионеров в 2025 году: индексация возвращается и пенсии взлетают

В Госдуме обсудили изменения, которые ожидают пенсионеров в 2025 году. Депутат Никита Чаплин сообщил, что в наступившем году в России будет возвращена индексация пенсий для работающих пенсионеров.

По его словам, средняя страховая пенсия по старости в 2025 году составит 24 059,12 рубля, а пенсионный балл вырастет до 142,76 рубля, что выше показателя 2024 года, равного 133,05 рубля.

Особое внимание Чаплин уделил автоматическому возобновлению индексации пенсий для работающих пенсионеров, начиная с 2025 года. Это изменение, по мнению депутата, станет важным шагом в поддержке данной категории граждан, что поможет улучшить их финансовое положение.

Будут ли увеличены социальные пенсии

В апреле 2025 года социальные пенсии также будут увеличены на 14,75%, и к концу года их средний размер достигнет 15 456 рублей. Эти меры направлены на повышение уровня жизни пенсионеров и укрепление социальной защиты в стране.