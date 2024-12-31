В Госдуме объявили об изменении социальной пенсии с апреля 2025 года

Социальная пенсия в России будет проиндексирована на 14,75% с 1 апреля 2025 года, что позволит увеличить её размер до 15 456 рублей. Об этом сообщили в Госдуме РФ.

По информации, предоставленной депутатами, индексация пенсий в 2025 году будет применена ко всем видам пенсий, что обеспечит прожиточный минимум даже для пенсионеров с низкими доходами. Показатели бюджета на 2026 и 2027 годы являются плановыми, однако их могут уточнить в 2025 году.

Эти изменения стали возможны благодаря закону о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2025–2027 годы, который был подписан президентом Владимиром Путиным 30 ноября. Таким образом, в следующем году пенсионеры смогут рассчитывать на улучшение своих финансовых условий.