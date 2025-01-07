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Климатический кризис: температура и углеродные выбросы в 2024 году достигли рекордных показателей

Международная группа ученых под руководством Университета штата Орегон представила тревожный отчет о прогрессирующем климатическом кризисе, в котором отмечается, что в 2024 году 25 из 35 климатических показателей достигли рекордных значений. Жаркий июль этого года стал самым горячим за всю историю наблюдений. В США от зноя погибли более двух тысяч человек, что на 117% больше по сравнению с 1999 годом.

Климатический кризис: температура и углеродные выбросы в 2024 году достигли рекордных показателей
Фото: pxhere.com

Выбросы углерода остаются на высоком уровне, а население Земли увеличивается на 200 тысяч человек в день, что также сопровождается ростом поголовья сельскохозяйственных животных, способствующих выбросам парниковых газов. Потребление ископаемого топлива возросло на 1,5% в 2023 году, однако потребление возобновляемой энергии увеличилось на 15%, что дает надежду на позитивные изменения.

Отчет также указывает на рекордную кислотность океанов, увеличение теплосодержания вод и таяние ледников в Гренландии и Антарктиде. Ученые призывают страны к немедленным действиям по сокращению выбросов парниковых газов, иначе будущее человечества окажется под угрозой.

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