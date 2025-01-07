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Февраль может принести неожиданное повышение пенсий: когда, кому и за что

В феврале российские пенсионеры могут рассчитывать на повышенные пенсии, если инфляция по итогам 2024 года превысит прогнозируемые показатели. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью rg.ru, в котором также обсуждались вопросы пенсионной системы, рынка труда и демографии.

Февраль может принести неожиданное повышение пенсий: когда, кому и за что
Фото: скриншот видео

Нилов напомнил, что индексация страховых пенсий в этом году прошла с 1 января, как и в предыдущие годы. Ранее планировалось перейти на новую систему индексации с 1 февраля и 1 апреля, однако было принято решение оставить прежнюю систему, к которой граждане уже привыкли.

У кого начнут расти пенсии с начала года

С 1 января этого года пенсии начали расти и у работающих пенсионеров. Нилов отметил, что индексация для них будет возобновлена, однако он предпочел не говорить о средних цифрах, так как это может ввести в заблуждение.

Февраль может принести неожиданное повышение пенсий: когда, кому и за что
Фото: pxhere.com

Что касается дополнительной индексации в феврале, Нилов подтвердил, что если правительство решит, что это необходимо, то всем пенсионерам будет произведена доиндексация. Также с 1 апреля социальная пенсия вырастет на 15%.

Какие ещё темы затронул Нилов

Кроме того, он затронул тему старения населения и необходимость адаптации рынка труда к новым реалиям, включая использование искусственного интеллекта для оптимизации процессов. Нилов также высказался за закрепление 31 декабря как выходного дня в трудовом кодексе, чтобы избежать неопределенности каждый год.

Таким образом, Ярослав Нилов подчеркивает важность гибкости в социальной политике, адаптации к современным вызовам и необходимости создания комфортных условий для граждан.

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