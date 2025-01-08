«Круче, чем Дед Мороз»: школьница из ДНР рассказала, как Путин исполнил её мечту поехать в Петербург

Арина Порхал из Донецкой Народной Республики стала ярким примером веры в новогодние чудеса. Она отправила открытку с мечтой посетить Петербург на проект «Елка желаний», и её желание исполнил президент России Владимир Путин. В беседе с «Комсомольской правдой в Петербурге» Арина призналась, что теперь считает Путина «круче, чем Деда Мороза».

Арина живёт с сестрой в Горловке и пережила утрату обоих родителей за последние два года: отец скончался от инфаркта в 2023 году, а мама — после продолжительной болезни в 2024. Несмотря на трудности, девятиклассница активно занимается учёбой, рисованием на планшете и музыкой. С пяти лет она участвует в вокальном ансамбле «Радуга» и мечтает стать учителем.

Жизнь в Горловке отличается от жизни в крупных городах, так как регион часто подвергается обстрелам. Арина отметила, что дети в её районе умеют определять звуки выстрелов и привыкли к опасностям.

Одним из её увлечений стало участие в «Движении Первых», в которое она вступила в 2023 году. Арина активно участвует в мероприятиях и даже побывала в Нижнем Новгороде на «Университетских Сменах». Идею участвовать в «Елке желаний» ей подсказали в этом движении.

Когда Арина узнала, что её желание исполнил президент, она была в восторге. Во время телефонного разговора Путин поздравил её с праздниками и поблагодарил за участие в «Движении Первых». Школьница отметила, что общение с президентом было очень приятным и запоминающимся.

В Петербурге Арина и её сестра посетили множество достопримечательностей, включая Дворцовую площадь, Исаакиевский собор и Екатерининский дворец. Она была в восторге от увиденного, особенно от Янтарной комнаты и балета «Щелкунчик» в Мариинском театре.

После поездки Арина призналась, что теперь рассматривает Петербург как потенциальное место для жизни и надеется вернуться в город в качестве студентки.