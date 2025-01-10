Градозащитники Петербурга потребовали воссоздать храм Спас на Сенной

Градозащитники Петербурга обратились к губернатору города Александру Беглову и руководителю федерального исполкома Общероссийского Народного фронта Михаилу Кузнецову с просьбой восстановить храм Спаса на Сенной, взорванный в 1960-х годах.

В тексте обращения градозащитники заявили, что просят оказать содействие в деле воссоздания одной из важнейших утраченных архитектурных и религиозных доминант Петербурга – храма Спас на Сенной, предположительно авторства великих зодчих Бартоломео Растрелли или Андрея Квасова.

Более 20 человек, включая деятелей культуры, историков, архитекторов и журналистов, подписали обращение. Градозащитники подчеркивают, что вестибюль станции метро «Сенная площадь» частично расположен на территории фундамента собора. По их мнению, реализация запланированной на 2026 год реконструкции в соответствии с текущим проектом сделает воссоздание храма невозможным.

Храм Спас на Сенной был построен в 1753-1765 годах и взорван в 1961 году в рамках антирелигиозной кампании. Активисты считают его восстановление важным шагом для сохранения исторического наследия города.