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Будет ли доиндексация пенсий в феврале 2025 года: что ждет пенсионеров

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила о наличии предпосылок для доиндексации пенсий с 1 февраля. Об этом она рассказала в интервью «Ленте.ру».

Будет ли доиндексация пенсий в феврале 2025 года: что ждет пенсионеров
Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Условие для доиндексации: превышение инфляции

Депутат отметила, что правительство может увеличить выплаты, если реальный уровень инфляции превысит прогнозный.

Январская индексация: что уже было

Бессараб напомнила, что с 1 января страховые пенсии уже были проиндексированы на 7,3% для более чем 38 миллионов получателей.

Инфляция выше прогноза: ожидание данных Росстата

Однако, по её словам, уровень инфляции, зафиксированный 28 декабря, уже превышал прогнозные значения. Для точного расчета Росстату требуется время, поскольку последние дни декабря отличаются повышенной торговой активностью.

Как будет рассчитана доиндексация

Будет ли доиндексация пенсий в феврале 2025 года: что ждет пенсионеров
Фото: pixabay.com

Размер доиндексации будет зависеть от цифр, которые представит Росстат, и составит разницу между прогнозным значением (7,3%) и реальным уровнем инфляции по итогам года.

Дополнительные повышения выплат с 1 февраля

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что с 1 февраля также увеличатся выплаты для некоторых категорий пенсионеров. В частности, фиксированную выплату в двойном размере получат те, кому в январе исполнится 80 лет. Также увеличатся доплаты к пенсиям работников угольной промышленности и членов летных экипажей гражданской авиации.

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