Онколог Табагуа опроверг миф о самодиагностике рака груди

Самообследование рака груди неэффективно для ранней диагностики. Он часто выявляется на поздних стадиях, когда требуется серьезное медицинское вмешательство. Об этом врач-онколог Тенгиз Табагуа рассказал RuNews24.ru.

Основными признаками рака молочной железы являются втяжение соска, девиация соска (смещение), покраснение и уплотнение кожи, наличие уплотнения в молочной железе, втяжение кожи в проекции опухолевого образования. Онколог опроверг распространенное мнение о возможности самостоятельной диагностики рака груди, заявив, что при обнаружении хотя бы одного из перечисленных симптомов, речь уже идет о распространенной форме заболевания.

Табагуа также отметил, что не существует лабораторных анализов, которые могли бы указать на наличие рака молочной железы. Диагноз ставится на основе инструментальной диагностики (маммография) и биопсии с верификацией процесса.

Наследственность является одним из факторов риска развития рака молочной железы. Женщинам с отягощенным семейным анамнезом рекомендуется пройти тест на наличие BRCA-мутации. По результатам тестирования генетик и онколог определяют дальнейшую тактику лечения или наблюдения.

Онколог порекомендовал женщинам старше 40-45 лет проходить диспансеризацию с маммографией и консультацией онколога-маммолога для раннего выявления рака груди. Табагуа подчеркнул, что рутинные обследования молочной железы проводятся только в рамках диспансеризации для женщин старше 40 лет, а для женщин младше 40 лет таких стандартов нет. Он также отметил важность обращения в профильные центры к специалистам.