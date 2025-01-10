Экс-главу Петроградского района Омельницкий назначили вице-губернатором города

Владимир Омельницкий, ранее занимавший должность главы Петроградского района, вступит в должность вице-губернатора с 14 января. Как сообщила пресс-служба Смольного, в новой должности Омельницкий будет курировать работу комитета имущественных отношений, комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, а также Управления по развитию садоводства и огородничества.

Ранее эти комитеты временно курировались другими вице-губернаторами.

Владимир Омельницкий начал работу в органах государственной власти Петербурга в 2002 году. По 2009 год он работал первым заместителем главы Администрации Приморского района, где занимался вопросами управления и развития района. С июля 2009 года по 2013 год возглавлял Администрацию Василеостровского района Санкт-Петербурга, отвечая за все сферы жизнедеятельности этого крупного района. С апреля 2013 года по июнь 2017 года занимал должность главы Администрации Фрунзенского района, где также осуществлял руководство и контроль над работой районных служб. С июня 2017 года по ноябрь 2021 года работал в должности главы Администрации Пушкинского района, отвечая за управление и развитие этого исторического района города. С ноября 2021 года и до настоящего времени занимал пост главы Администрации Петроградского района Санкт-Петербурга, осуществляя руководство одним из центральных и престижных районов города.