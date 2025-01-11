Суд отклонил иск петербуржца к Роскомнадзору из-за снижения скорости доступа к YouTube

Красногвардейский районный суд Петербурга отклонил иск местного жителя к Роскомнадзору, касающийся снижения скорости доступа к YouTube с июля 2024 года. Об этом сообщил руководитель Объединённой пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своём телеграм-канале.

Молодой человек утверждал, что замедление доступа к YouTube нарушает права пользователей и препятствует обмену информацией и идеями. Он просил суд признать бездействие Роскомнадзора незаконным и обязать ведомство контролировать ситуацию.

Суд пришёл к выводу, что Роскомнадзор не имеет полномочий контролировать действия Google, и не представил доказательств того, что скорость работы YouTube делает его использование невозможным. В итоге иск был отклонён.