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Ушла легенда: составлен топ-5 лучших ролей Евгении Добровольской

Карьера народной артистки России Евгении Добровольской оставила яркий след в отечественном кино, и её роли продолжают вдохновлять зрителей.

Ушла легенда: составлен топ-5 лучших ролей Евгении Добровольской
Фото: скриншот видео

Как сообщает NEWS.ru, в числе наиболее известных работ актрисы — «Королева Марго», «Артистка» и «Двойная сплошная». Российский зритель также легко узнает её в таких фильмах, как «Счастье по рецепту» и «Умница, красавица».

Одной из самых запоминающихся работ Добровольской стала роль Маргариты в сериале «Королева Марго», который принес ей всероссийскую известность. Сюжет разворачивается во Франции в 1572 году, когда сестра короля Карла IX выходит замуж за Генриха Наваррского. Актриса отмечала, что съемки длились более двух лет, и хотя она отказалась от других проектов, эту роль считает самой интересной.

Ушла легенда: составлен топ-5 лучших ролей Евгении Добровольской
Фото: скриншот видео

В фильме «Артистка» Добровольская сыграла талантливую, но неудачливую актрису Анну Петрову, мечтающую о главных ролях, что также стало важным этапом в её карьере.

В числе других значимых работ актрисы — роль Анны в фильме «Двойная сплошная», где она изображает женщину, выбирающую между двумя мужчинами. 

Также стоит отметить её персонажа Эллу из сериала «Курица в полете», успешного адвоката, который, погруженный в работу, забывает о личной жизни. 

Наконец, в «Умнице, красавице» Добровольская сыграла Соню Головину, разрывающуюся между двумя успешными мужчинами.

Ушла легенда: составлен топ-5 лучших ролей Евгении Добровольской
Фото: скриншот видео

Каждая из этих ролей подчеркивает талант и многогранность актрисы, оставившей незабываемый след в российском кино.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Евгения Добровольская скончалась в пятницу 10 января.

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