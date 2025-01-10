Скончалась народная артистка России Евгения Добровольская

На 61-м году жизни скончалась актриса Евгения Добровольская. О ее смерти сообщил Московский Художественный театр (МХТ), на сцене которого она играла.

С 1990 года Евгения Добровольская служила в Московском Художественном театре (МХТ) им. А.П. Чехова. Она была одной из ведущих актрис театра и сыграла десятки главных ролей в разнообразных постановках, от классики до современной драматургии.

Среди её наиболее известных театральных работ: «Белая гвардия», «Гамлет», «Иванов», «Вишневый сад», «Дядя Ваня» и многие другие. Она умела воплощать на сцене как сильные и волевые, так и трогательные и ранимые образы. Евгения Добровольская была удостоена множества театральных премий и наград за свои роли. Она пользовалась большим уважением и любовью зрителей и коллег по цеху.