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Скончалась народная артистка России Евгения Добровольская

На 61-м году жизни скончалась актриса Евгения Добровольская. О ее смерти сообщил Московский Художественный театр (МХТ), на сцене которого она играла.

Скончалась народная артистка России Евгения Добровольская
Фото: Евгения Добровольская. Скриншот из видео

С 1990 года Евгения Добровольская служила в Московском Художественном театре (МХТ) им. А.П. Чехова. Она была одной из ведущих актрис театра и сыграла десятки главных ролей в разнообразных постановках, от классики до современной драматургии.

Среди её наиболее известных театральных работ: «Белая гвардия», «Гамлет», «Иванов», «Вишневый сад», «Дядя Ваня» и многие другие. Она умела воплощать на сцене как сильные и волевые, так и трогательные и ранимые образы. Евгения Добровольская была удостоена множества театральных премий и наград за свои роли. Она пользовалась большим уважением и любовью зрителей и коллег по цеху.

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