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В сквере имени Лихачева пропал пиксельный кот Апельсинчик

В Петербурге в сквере имени Лихачева пропал пиксельный кот Апельсинчик, который был установлен уличным художником Vladimir NET 30 декабря.

В сквере имени Лихачева пропал пиксельный кот Апельсинчик
Фото: Telegram-канал «Net streetart»

Предположительно, кот исчез в ночь на 1 января. Об этом сообщили подписчики телеграм-канала художника в комментариях к посту об арт-объекте. Поклонники искусства выразили обеспокоенность и недоумение по поводу пропажи, так как Апельсинчик привлекал внимание своим ярким дизайном и поднимал настроение прохожим.

Также Vladimir NET в комментариях в своём телеграм-канале сообщил, что кот не оснащен маячками для обнаружения его местонахождения.

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