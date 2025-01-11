В Петербурге в сквере имени Лихачева пропал пиксельный кот Апельсинчик, который был установлен уличным художником Vladimir NET 30 декабря.

Предположительно, кот исчез в ночь на 1 января. Об этом сообщили подписчики телеграм-канала художника в комментариях к посту об арт-объекте. Поклонники искусства выразили обеспокоенность и недоумение по поводу пропажи, так как Апельсинчик привлекал внимание своим ярким дизайном и поднимал настроение прохожим.

Также Vladimir NET в комментариях в своём телеграм-канале сообщил, что кот не оснащен маячками для обнаружения его местонахождения.