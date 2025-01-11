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Петербург вошел в рейтинг самых дорогих городов мира

Петербург занял 285-е место в рейтинге самых дорогих городов мира по версии международной компании Numbeo. В списке, включающем 327 городов, представлены 11 российских городов.

Петербург вошел в рейтинг самых дорогих городов мира
Фото: pxhere.com

Москва оказалась самым дорогим городом страны, заняв 250-ю позицию, а за ней следуют Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Краснодар, Новосибирск, Уфа, Ростов-на-Дону и Пермь.

Рейтинг составлен на основе стоимости жизни в Нью-Йорке, который находится на 4-м месте. Первые три позиции занимают швейцарские города: Цюрих, Лозанна и Женева.

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