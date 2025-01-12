В Китае вспыхнул метапневмовирус: присутствует ли угроза новой пандемии

В начале января в Китае была зафиксирована вспышка метапневмовируса, что привело к резкому увеличению случаев заболевания. Вирус передается воздушно-капельным путем и особенно опасен для младенцев. Российский Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль, а в Минпросвещения РФ заявили, что в школах ограничений вводить не будут.

Метапневмовирус, впервые выделенный в Нидерландах в 2001 году, является «генетическим братом» респираторно-синцитиального вируса (RSV). Он не нов, и случаи заболевания им уже фиксировались в России. Врачи отмечают, что метапневмовирус в первую очередь поражает детей до трех лет и пожилых людей старше 65 лет, а также людей с ослабленным иммунитетом.

Основные симптомы инфекции включают бронхит с обструкцией, одышку и бронхиолит, что особенно опасно для младенцев. У взрослых заболевание обычно протекает легче, проявляясь насморком, кашлем и повышенной температурой. Лечение проводится симптоматически, так как специфических методов и вакцин против метапневмовируса не существует.

Эксперты уверены, что не стоит опасаться новой пандемии. По словам врача-инфекциониста Елены Мескиной, метапневмовирус является распространенной инфекцией, и у населения уже есть определенный иммунитет к нему. Она подчеркнула, что заболеваемость ОРЗ может увеличиться, но это не приведет к глобальной пандемии, подобной COVID-19.

Вирусолог Алексей Аграновский также отметил, что вероятность возникновения новой волны пандемии очень мала, если не появится новый штамм вируса.

Тем не менее, людям, особенно тем, у кого есть маленькие дети или пожилые родственники, рекомендуется соблюдать осторожность: избегать мест скопления людей, носить маски и чаще мыть руки. Если кто-то заразился, важно изолировать себя от людей с высоким риском, применяя меры предосторожности, использованные во время пандемии COVID-19.