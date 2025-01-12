Роспотребнадзор рассказал об опасности горького шоколада

Несмотря на полезные свойства, горький шоколад может быть вреден для здоровья, и его следует употреблять с осторожностью. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу.

В пятницу 10 января отмечался Всемирный день горького шоколада, который имеет более чем 3000-летнюю историю и был известен древним цивилизациям, таким как ацтеки и майя. Они считали напиток из какао-бобов «пищей богов». Европейцы узнали о шоколаде только в XVI веке благодаря испанским конкистадорам.

Горький шоколад богат антиоксидантами, которые помогают бороться со свободными радикалами и замедляют старение. Флавоноиды, содержащиеся в шоколаде, улучшают кровообращение и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Он также способствует выработке эндорфинов, улучшая настроение и снижая уровень стресса. Кофеин и теобромин в шоколаде помогают повысить концентрацию и уровень энергии.

Тем не менее, горький шоколад содержит сахар и жиры, поэтому его нужно есть в умеренных количествах. У некоторых людей может возникнуть аллергия на компоненты шоколада, особенно на молоко или орехи. Кроме того, содержащиеся в шоколаде кальций и магний могут плохо усваиваться организмом.