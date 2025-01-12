Центр управления парковками приступил к очистке Петербурга от снега

Сотрудники ГЦУП приступили к работе с 6 часов утра, помогая освободить зоны платной парковки от автомобилей для уборки специалистами коммунальных служб. Об этом в телеграм-канале сообщил СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

По установленному графику также производится очистка городских и перехватывающих автостоянок от снега. Работы будут продолжаться до полной очистки и обеспечения комфортных условий для парковки.

Жилищно-коммунальный блок города работает круглосуточно, принимая оперативные меры по уборке снега. В связи со снегопадами на дорогах сложная обстановка, поэтому рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также по возможности отказаться от личного транспорта при поездках в центр Петербурга.