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Синоптик Колесов подвел итоги первой декады января

Первая декада января подошла к концу, и главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел итоги по погодным условиям в Петербурге.

Синоптик Колесов подвел итоги первой декады января
Фото: Baltphoto/Надежда Цветкова

В наступившем 2025 году выпало 84% от нормы осадков, хотя в некоторые дни количество осадков превышало средние значения.

Новогодние каникулы в Петербурге, несмотря на оттепель и дождь в первый день нового года, а также на последний день каникул, оставили хорошее впечатление. Средняя температура в городе в течение большинства дней каникул была оптимальной для зимнего отдыха.

В сравнивать с январем 2020 года, когда зимы в городе практически не было, и с январем 2024 года, когда холодная погода заставляла гулять перебежками, этот январь стал настоящим подарком для петербуржцев. Удачная атмосфера и комфортные погодные условия позволили наслаждаться зимними праздниками.

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